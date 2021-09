Nachruf: Mutter über Markus Arnold - ein "herzensguter Mensch"

Plus Markus Arnold saß eine Amtsperiode lang im Augsburger Stadtrat, politisch blieb er auch nach seinem Ausscheiden. Nun ist er im Alter von 45 Jahren gestorben.

Sein Profilbild auf Facebook wirkt wie eine Vorahnung: Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt Markus Arnold vor einem wolkenverhangenen Himmel, den unteren Bildrand säumt eine Reihe von Bäumen. Der CSU-Politiker hatte es kurz vor Weihnachten hochgeladen. Nun, knapp neun Monate später, trauern Familie, Freunde und Weggefährten um den Augsburger Stadtrat. In der Nacht auf Samstag ist Markus Arnold im Alter von 45 Jahren gestorben.