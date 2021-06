Nächtliche Fahrerflucht in Augsburg endet am Ampelmast

Die Polizei in Augsburg will einen Autofahrer kontrollieren, als dieser plötzlich Gas gibt. Seine Flucht endet unvermittelt.

Er wusste wohl, warum er sich lieber nicht von der Polizei kontrollieren lassen wollte. Als ein 25-jähriger Autofahrer am Samstag gegen ein Uhr nachts auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs war, muss er offenbar so unsicher gefahren sein, dass er der Besatzung eines Rettungswagens auffiel. Diese informierte eine Polizeistreife, die daraufhin versuchte, den 25-Jährigen zu kontrollieren. Doch der junge Mann, der zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung Pferseer Straße/Rosenaustraße stand, ging aufs Gas, als die Beamten gerade aus dem Polizeiwagen steigen wollten.

Er fuhr über die Rosenaustraße in Richtung Bürgermeister-Ackermann-Straße: an der Kreuzung zur Eberlestraße bog der 25-Jährige nach links ab, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Ampelmast. Die Polizeibeamten zogen ihn aus seinem Wagen und führten einen freiwilligen Alkoholtest durch. Der 25-Jährige hatte einen Wert von 1,48 Promille. Beim Unfall blieb er unverletzt, der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 6000 Euro. Der 25-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, so die Polizei. (nip)