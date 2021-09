Augsburg

Nächtlicher Großeinsatz an Brandhaus: Selbst am Schuttplatz brannte es weiter

Ein Spezialkran wurde für die nächtlichen Arbeiten am Brandhaus in der Augsburger Karolinenstraße angefordert.

Plus Bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde an dem Brandhaus in der Karolinenstraße gearbeitet, um die Glutnester zu beseitigen. Der Einsatz war nicht einfach.

Von Ina Marks

Es ist ein trostloser Anblick in der Karolinenstraße. Das Haus Nummer 15, einst ein prächtiger Bau aus dem 16. Jahrhundert, ist nur noch eine Brandruine. Lediglich im Erdgeschoß und im ersten Stock haben die Raumdecken, dem Feuer und den Lösch- und Baggerarbeiten stand gehalten. Die oberen Stockwerke liegen in Schutt und verkohlten Trümmern. Die ganze Nacht auf Mittwoch haben etliche Einsatzkräfte an dem Brandhaus gearbeitet - bis sechs Uhr morgens. Man wollte endlich die vielen Glutnester in den Griff bekommen, denn immer wieder hatte es in den vergangenen Tagen an verschiedenen Stellen erneut zu brennen begonnen. Zuletzt am frühen Dienstagabend. Die Rauchentwicklung war wieder so stark, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in Augsburgs Innenstadt über die Warn-App Nina aufgefordert wurden, ihre Fenster zu schließen. "Das ist kein Dauerstand", sagte Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU), der am Dienstagabend den erneuten Großeinsatz begleitete. Über die Nacht hinweg wurde mit einem Spezialbagger Brandschutt aus dem Haus abgetragen und weggeschafft. Der Einsatz war nicht einfach.

