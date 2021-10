Nashorn-Baby im Zoo eingeschläfert: War Aufzucht mit Flasche keine Option?

Plus In Augsburgs Zoo kam es zu unerwartetem Nashorn-Nachwuchs. Die Direktorin erklärt, warum das Junge diesmal nicht mit der Flasche aufgezogen werden sollte und eingeschläfert wurde.

Tierdrama im Augsburger Zoo: Nashornweibchen Kibibi brachte ein Junges zur Welt, das sie als Mutter nicht annehmen wollte. Sie ließ es nicht an die Milch. Deshalb musste ihr Baby einen Tag nach der Geburt eingeschläfert werden. Zoodirektorin Barbara Jantschke erklärt, warum das kleine Nashorn diesmal nicht mit der Flasche aufgezogen werden sollte, so wie es vor fünf Jahren mit Kibibis erstem Sohn Kibo der Fall war.