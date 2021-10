Naturschützer kritisieren: Im Innovationspark wurden Versprechen nicht gehalten

Plus Naturschützer stimmten der Bebauung des Innovationsparks unter Vorgaben zu. Diese sehen sie nun nicht erfüllt. Stadt und Fraunhofer widersprechen – und bessern trotzdem nach.

Eine glatte Fassade, davor riesige Pflasterflächen und ein paar Beete: Das Gebäude von Fraunhofer IGCV soll für Forschergeist und technologische Zukunft stehen - so wie viele andere Neubauten im Augsburger Innovationspark. Das gestylte Grün auf dem weitläufigen Forschungsgelände neben der Universität sorgt jedoch für Kontroversen. "Hier brütet nur die Hitze, sonst gar nichts", sagt der Augsburger Naturforscher Eberhard Pfeuffer. Überhaupt sei die Begrünung im Innovationspark in weiten Teilen unpassend und von gestern, kritisieren Naturschützer. Dabei sollte es dort ursprünglich ganz anders aussehen.