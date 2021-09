13-Jährige aus Augsburg vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Dienstagabend wird eine 13-Jährige aus Augsburg vermisst. Laut Polizei könnte sie sich auch im Raum Neu-Ulm aufhalten.

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord wendet sich mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit. Seit Dienstag 7. September, wird die 13-jährige Dilara Wütschner aus Augsburg vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie gegen 17 Uhr die Wohnung zum Einkaufen und kehrte seitdem nicht zurück.

Die 13-Jährige Dilara Wütschner aus Augsburg wird seit Dienstagabend vermisst. Foto: Polizeipräsidium Schwaben-Nord

In der Vergangenheit hielt sie sich öfters auf Spielplätzen in Augsburg-Oberhausen sowie im Universitätsviertel auf. Laut Zeugenhinweisen soll sie am Mittwochabend, 8. September, am Augsburger Königsplatz gesehen worden sein. Weitere Hinwendungsorte könnten in Bereich Neu-Ulm liegen, wo Familienangehörige wohnhaft sind. Konkretere Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort liegen der Polizei nicht vor.

Vermisste 13-Jährige aus Augsburg könnte auch im Raum Neu-Ulm sein

Dilara ist etwa 163 Zentimeter groß, wiegt ungefähr 60 Kilogramm, ist von schlanker Statur und hat lange, schwarze Haare. Beim Verlassen der Wohnung trug sie einen schwarzen Hoodie-Pullover, eine schwarze Schlaghose und weiße Nike-Sneaker mit dicker Schuhsohle. Gemäß weiterer Hinweise könnte sie auch ein blaues Top mit Spaghettiträgern und schwarze Nike-Schuhe tragen sowie eine Tasche mit sich führen.

Die Polizei bittet um Hinweise an die sachbearbeitende KPI Augsburg unter 0821/323-3810 oder an jede andere Polizeidienststelle. (AZ)