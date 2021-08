Neue Hilfe aus der Luft: Wie wichtig Drohnen bei Polizeieinsätzen sind

Plus Seit Mai erst setzt das Polizeipräsidium Schwaben Nord in bestimmten Fällen Drohnen ein. Damit konnte nicht nur ein Jäger aus dem Wald gerettet werden.

Letztendlich kam die Rettung aus der Luft. Mit Hilfe einer Drohne hat die Polizei unlängst einen 80 Jahre alten Mann aus einer misslichen Lage befreit. Der Jäger hatte in der Dunkelheit im Wald bei Thierhaupten auf dem Rückweg zu seinem Auto die Orientierung verloren und sich verirrt. Mit seinem Handy verständigte er seine Frau, sie rief die Polizei. Letztendlich brachten Luftbilder einer Polizei-Drohne die Einsatzkräfte auf die Spur des Vermissten. Erst seit Mai verwenden Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord diese Flugroboter. Bei bestimmten Einsätzen kann die Technik eine wertvolle Hilfe sein, wie sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zeigte.