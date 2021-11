Augsburg

vor 31 Min.

Neue Läden eröffnen: Das tut sich in der Augsburger Annastraße

Plus Ein Geschenkeladen schließt, ein Wäschegeschäft zieht um und die Stadt eröffnet einen zweiten Laden für Existenzgründer: Das verändert sich in der Augsburger Fußgängerzone.

Von Michael Hörmann

Die Annastraße ist Augsburgs bekannteste Einkaufsstraße. Bei den Geschäften, die sich in der Fußgängerzone angesiedelt haben, gibt es in diesen Tagen wieder mal ein Kommen und Gehen. Einige Änderungen hatten sich bereits abgezeichnet, jetzt folgt die Umsetzung. Neu ist, dass die Stadt Augsburg einen zweiten sogenannten Pop-up-Store eröffnet, in dem nun auch das Designkaufhaus Zwischenzeit einzieht. Dagegen kündigt sich nicht weit davon entfernt ein Abschied an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

