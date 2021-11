Augsburg

07:00 Uhr

Neue Tempokontrollen: Stadt Augsburg will künftig mehr Blitzer aufstellen

Plus Das Augsburger Ordnungsreferat will die Zahl der Blitzer erhöhen. Dazu soll ein Messanhänger gekauft werden. Im Gespräch ist auch eine weitere stationäre Anlage.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg möchte künftig verstärkt in die Geschwindigkeitskontrolle von Autofahrern einsteigen: Bisher werden vier Geräte betrieben. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren um die 50.000 Verstöße jährlich festgestellt. Zum Jahreswechsel wird die Stadt die bisherigen Messsysteme auswechseln, um sie an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Darüber hinaus sollen im kommenden Jahr zwei weitere Geräte gekauft werden.

