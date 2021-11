Augsburg

06:02 Uhr

Neuer Mietspiegel: In Augsburg sind die Mieten um 20 Prozent gestiegen

Im Augsburger Stadtgebiet sind die Mieten in den vergangenen Jahren teils deutlich gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Mietspiegel hervor.

Plus Rechnerisch müssen Mieter in Augsburg seit 2017 jährlich fünf Prozent mehr zahlen. Es ist aber ein Unterschied, ob man schon einen Vertrag hat oder neu einzieht.

Von Stefan Krog

Die durchschnittlichen Mieten in Augsburg sind in den vergangenen vier Jahren um etwa 20 Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt der neue städtische Mietspiegel. Demnach liegt die durchschnittliche Basismiete - es kommen je nach Ausstattung und Lage noch erhebliche Zu- oder Abschläge dazu - in Augsburg bei 8,78 Euro. Vor vier Jahren, als der Mietspiegel zuletzt über eine Befragung ermittelt wurde, lag die Basismiete bei 7,27 Euro.

