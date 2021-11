Neuer Spazierweg: Hochschulen entwickeln Klimapfad für Augsburg

Ein Klimapfad durch Augsburg soll künftig für Umweltthemen sensibilisieren. An dem Projekt arbeiten derzeit Hochschulen und die Stadt. Was dahintersteckt.

Ein Spaziergang durch die Stadt Augsburg, der über das Smartphone vorgegeben ist und sieben Stationen ansteuert. Dies steckt hinter dem sogenannten Klimapfad, den Universität, Fachhochschule und Stadt Augsburg mit Unterstützung der Augsburger Rotary Clubs verwirklichen wollen. Alle Stationen haben mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun. An ausgewählten Punkten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem die Möglichkeit, Quizfragen zu beantworten. Ein Stopp soll etwa eine Elektro-Ladestation sein, an der gefragt wird, wie und ob sich der ökologische Fußabdruck durch das Fahren eines Elektroautos verbessert. Die Auflösungen gibt es freilich dazu.

Wann der Klimapfad in Augsburg fertig sein soll

Laut Professor Marco Wilkens von der Universität Augsburg arbeiten momentan sieben Studierende des Studiengangs "Global Business Management" an der Umsetzung des Projekts, das bis Anfang kommenden Jahres virtuelle Realität werden soll. Besonders die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz solle damit vorangetrieben werden, so Wilkens, der sich seit vielen Jahren mit Nachhaltigkeit und den Möglichkeiten des Klimaschutzes innerhalb des Finanzwesens beschäftigt. Finanziell unterstützt wird das Projekt von den Rotary Clubs, auch erhält die Hochschule Augsburg Fördermittel.