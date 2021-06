Augsburg

06:30 Uhr

Neueröffnung: Das "Mama Soul" zieht in das Barfüßercafé in Augsburg

Plus Im idyllisch gelegenen Barfüßercafé starten im Juli neue Wirte. Die Gastronomen sind in Augsburg keine Unbekannten. Was sie vorhaben und weshalb die Suche so lange dauerte.

Von Lilo Murr

Es war immer ein beliebtes Kleinod in der Altstadt und eine ruhige Anlaufstelle für müde Stadtbesucher: das Barfüßer Café am Perlachberg, das auch viele Stadtführer als besondere Adresse empfahlen. Vier Jahre lang war es nun geschlossen, ab Juli wird dort wieder ein Lokal eröffnen – mit Betreibern, die mancher Augsburger bereits kennen dürfte...

