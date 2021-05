Augsburg

12:00 Uhr

Neueröffnung in Augsburg: "Shantilicous" verkauft Streetfood und Feinkost

Andrea Citak bietet in ihrem kleinen Feinkostgeschäft" Shantilicious" Bio-Lebensmittel von regionalen Hofläden und selbst gemachte Streetfood-Spezialitäten an

Plus Andrea Citak hat in der Augsburger Straße das Lebensmittelgeschäft "Shantilicous" eröffnet. Dort gibt es neben vielen Produkten auch Streetfood.

Von Fridtjof Atterdal

Seit einigen Tagen ist der ehemalige Feinkostladen an der Augsburger Straße in Pfersee wieder belegt: "Shantilicous" heißt das Geschäft von Andrea Citak, mit dem sie regionale Hofläden in den Stadtteil holt.

