Neuerung in Augsburgs Nahverkehr: Stadtwerke ordnen Tram-Linien neu

Plus Mit dem Start der Linie 3 nach Königsbrunn im Dezember gibt es Änderungen in Augsburger Nahverkehr. Profitieren sollen davon auch Schüler und Studenten.

Die Stadtwerke werden im Zuge der Inbetriebnahme des Straßenbahn-Streckenasts nach Königsbrunn ab 12. Dezember das Liniennetz in Augsburg neu strukturieren. Künftig soll die Linie 6 aus Friedberg am Hauptbahnhof mit dem Streckenast der Linie 3 nach Pfersee/ Stadtbergen verschmolzen werden. Diese neue Verbindung wird dann auf ganzer Länge Linie 6 heißen, sodass sich vor allem Fahrgäste aus Pfersee/Stadtbergen umgewöhnen müssen. Die Linie 3 verkehrt künftig zwischen Hauptbahnhof und der Königsbrunner Endhaltestelle.