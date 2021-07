Augsburg

06:30 Uhr

Neues 365-Euro-Ticket: Das gilt künftig für Augsburger Schüler

Plus Das 365-Euro-Abo für Schüler und Azubis wird eingeführt. Was sich für Schüler speziell in Augsburg ändert und wie die Chancen für das Ein-Euro-Ticket für alle stehen.

Von Stefan Krog

Schüler in Augsburg und den umliegenden Landkreisen, die mit dem Bus oder der Straßenbahn in die Schule fahren, bekommen bald neue Tickets: Zum 1. August führt der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) das 365-Euro-Jahres-Ticket für Schüler und Azubis ein. Zumindest für Schüler in Augsburg ändert sich dadurch preislich allerdings wenig: Wer bisher schon den Schulweg vom Freistaat erstattet bekam (bei weiterführenden Schulen ab einer Entfernung von drei Kilometern, bei Grundschulen ab zwei Kilometern) wird die Erstattung bis zur 11. Klasse auch weiterhin bekommen. Gewisse Änderungen gibt es für Schüler, die für diese Erstattung zu nah wohnen.

