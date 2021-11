Augsburg

18:30 Uhr

Neues Gebäude ersetzt einsturzgefährdeten Altbau im Botanischen Garten

Plus Der Altbau im Betriebshof des Botanischen Gartens war einsturzgefährdet. Nun geht eine neue Werkstatt in Betrieb. Davon profitieren auch Augsburgs städtische Spielplätze.

Von Eva Maria Knab

Besucher sehen im Botanischen Garten nur die schönen und blühenden Seiten. Hinter den Kulissen sieht es für Mitarbeiter des Amtes für Grünordnung schlimm aus. Gebäude, in denen sie arbeiten, sind zu klein, marode oder sogar einsturzgefährdet. Der städtische Personalrat sprach zuletzt von "untragbaren Zuständen". Nun gibt es zumindest einen ersten Lichtblick für die Beschäftigten: Am Donnerstag ging das neue Werkstattgebäude für Schreiner, Schlosser, Maler und Kraftfahrzeug-Mechaniker in Betrieb. In der Werkstatt werden unter anderem auch Spielgeräte repariert, die auf städtischen Spielplätzen stehen.

