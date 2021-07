Neues musikalisches Angebot für Kinder im Kolping-Blasorchester Göggingen

Plus Das Kolping-Blasorchester Göggingen wird 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass verstärkt der Verein seine Kinder- und Jugendarbeit. Die Kleinen können eine Menge lernen.

100 Jahre alt wird in diesem Jahr das Kolping-Blasorchester Göggingen. Doch den Traditionsverein plagen Nachwuchssorgen. Das jüngste Mitglied ist 15 Jahre alt, für eine eigene Jugendgruppe reichen die Mitglieder bei Weitem nicht. Für die Musiker ein Anlass, eine Jugendoffensive zu starten.