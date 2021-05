Augsburg

27.05.2021

Neustart für Augsburgs Stadtleben: Was die Lockerungen jetzt möglich machen

Auf dem Gaswerk-Areal startet Anfang Juni der "Gaswerksommer". Die sinkenden Corona-Zahlen machen in Augsburg auch viele weitere Veranstaltungen möglich.

Plus Dank sinkender Corona-Zahlen treten in Augsburg immer mehr Lockerungen in Kraft. Unter anderem sind die Museen wieder geöffnet und Festivals können starten.

Von Andrea Wenzel

Stabile Corona-Zahlen unter dem Wert von 100 machen Lockerungen in Augsburg möglich. Neben Einkaufen mit Termin, aber ohne Test und dem Besuch der Außengastronomie öffnen auch Museen wieder und Festivals können wie geplant unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Was bereits wieder für Besucher offen steht und in Kürze öffnen oder starten wird - ein loser Überblick:

Themen folgen