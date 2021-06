Augsburg

vor 48 Min.

Nicht nur der Hotelturm-Zwilling: Diese Hochhäuser sind in Augsburg geplant

Plus In den kommenden Jahren stehen einige Hochhausprojekte in Augsburg an. Sind sie die Lösung zur Bekämpfung des Wohnungsmangels?

Von Stefan Krog

In Augsburg dürften, nachdem über Jahrzehnte keine Gebäude in Hochhausgröße mehr entstanden, in den kommenden Jahren einige derartige Projekte hochgezogen werden. Neben dem geplanten Bau eines mit rund 60 Metern etwa halb so großen Zwillings für den Hotelturm mit geförderten Seniorenapartments sind noch weitere Projekte in der Stadt in Planung - unter anderem auf dem Zeuna-Stärker-Areal.

