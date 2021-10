"Nicht so extrem wie befürchtet": Sturm "Ignatz" verschont Augsburg

Sturm "Ignatz" zieht durch Augsburg, wütet aber nicht so verheerend wie andernorts. Polizei und Feuerwehr melden kleine Einsätze. Welche Einrichtungen zur Sicherheit schließen.

Als erstes reagierte der Augsburger Zoo. "Aufgrund des Sturms bleibt der Zoo heute geschlossen", hieß es kurz und knapp in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen. Auch am Eingang des Geländes wies ein Schild darauf hin, dass Besucher bis mindestens Freitag, 9 Uhr, draußen bleiben müssten - zu ihrer eigenen Sicherheit, wie die Zoodirektion dort schrieb. Grund für den Schritt: Sturm "Ignatz". Er erreichte die Stadt am frühen Donnerstagmorgen und beschäftigte Polizei wie Feuerwehr den ganzen Tag über.

Der Augsburger Zoo blieb am Donnerstag wegen Sturmwarnung geschlossen. Foto: Silvio Wyszengrad

Warnung: Zoo und Botanischer Garten schließen wegen Sturm "Ignatz"

Überraschend kam "Ignatz" nicht, der Deutsche Wetterdienst warnte bereits seit Tagen vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. Im Lauf des Vormittags teilte dann auch das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen mit, dass der Botanische Garten wegen der Sturmwarnung „bis auf Weiteres“ geschlossen sei. Die Friedhöfe blieben unterdessen geöffnet.

Auf dem Fuß-und Radweg zwischen Südtiroler Straße und Meraner Straße liegt ein umgefallener Baum. Nach Feuerwehr-Angaben war aber zunächst unklar, ob der Baum nicht bereits vor dem Sturm umgefallen war. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Auch wenn der Sturm im Stadtgebiet bei Weitem nicht so gravierend wütete wie in anderen Teilen Deutschlands, hinterließ er doch deutliche Spuren. Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken – zumeist, weil Äste und Bäume heruntergefallen waren oder zu stürzen drohten. Friedhelm Bechtel, Sprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg, meldete unter anderem Einsätze in der Martinistraße, in der Oberländer-Straße, in der Euler-Chelpin-Straße, in der Edisonstraße, auf dem Fuß- und Radweg nahe der Südtiroler Straße sowie im rückwärtigen Eingangsbereich der Agentur für Arbeit. Teilweise musste der Verkehr ausweichen. „Es war nicht so extrem wie befürchtet“, so Bechtel.

Mehrere kleine Polizei- und Feuerwehr-Einsätze in Augsburg

Die Polizei war wegen des Sturms bis zum Nachmittag zwischen 20 und 30 Mal im Stadtgebiet im Einsatz, mehrmals davon gemeinsam mit der Feuerwehr. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Nachfrage mitteilte, habe sich die Lage im Lauf des Tages deutlich beruhigt. Es seien „keine herausragenden Ereignisse“ festgestellt worden; vor allem seien die Beamtinnen und Beamten damit beschäftigt gewesen, Äste und Bäume aus dem Weg zu räumen. Personen- oder Sachschäden habe es den Tag über nicht gegeben.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts soll sich die Wetterlage am Freitag wieder beruhigen, Sturm- oder Windböen werden demnach nicht mehr erwartet.

