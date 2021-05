Nicht zufrieden: Junge Frau rastet nach Schönheits-Operation aus

Eine junge Frau hatte sich das mit der Schönheits-Operation offenbar anders vorgestellt. Als die 23-Jährige das Ergebnis sah, rastete sie aus.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit dem Ergebnis ihrer Schönheits-Operation nicht zufrieden. Nach der OP rastete sie im Ruheraum aus. Der Vorfall passierte am Montag in einer Praxis in der Augsburger Innenstadt. Die Patientin schlug ihren Kopf mehrfach gegen die Wand, ging das Personal verbal und auch körperlich an. Auch die begleitende Schwester und eine hinzugerufene Polizeistreife konnten die Frau nur schwer beruhigen.

Die 23-Jährige beleidigte alle Anwesenden. Schließlich musste die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Außer ihr hat sich niemand verletzt, so die Polizei. Was genau bei der Operation schiefgelaufen sein soll, ist nicht bekannt. (ina)