Nitrat und Nitrit: Augsburger Trinkwasser ist laut Stadtwerken unbelastet

Auch wenn im Augsburger Grundwasser teils Nitrat enthalten ist: Das Trinkwasser ist nach Auskunft der Stadtwerke sauber. Die Messergebnisse liegen unter den Grenzwerten.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass ungeachtet von überhöhten Nitratwerten im Grundwasser unter Teilen des Stadtgebiets das Trinkwasser kaum Belastungen aufweist. Die Messwerte liegen deutlich unterhalb der Grenzwerte. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln seien gar nicht nachweisbar, so Eva Sailer, die bei den Stadtwerken für die Wasserschutzgebiete zuständig ist. „Es ist arm an Nitrat und enthält kein Nitrit und ist daher auch bestens zur Zubereitung von Babynahrung geeignet“, so Sailer. Die Nitratwerte im Augsburger Trinkwasser liegen mit weniger als 10 Milligramm pro Liter weit unter dem gesetzlichen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter.

Wie berichtet liegen die Nitratwerte im Grundwasser in Bayern teils deutlich zu hoch. Das ergab eine Anfrage der Grünen im Landtag. Auch das Augsburger Stadtgebiet ist davon betroffen. Die Stadtwerke betonen aber, dass dies nur Messstellen außerhalb des Trinkwasserschutzgebietes betrifft. In den Fassungsbereichen der rund 65 Brunnen gebe es keinerlei Auffälligkeiten, so die Stadtwerke. Dies gelte auch für das Einzugsgebiet der Trinkwasserbrunnen.

Die Stadtwerke kooperieren seit über 30 Jahren mit Bauern im Wasserschutzgebiet. Diese bekommen Ausgleichszahlungen für eine grundwasserschonende Bewirtschaftung ihrer Felder. (skro)