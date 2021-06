Augsburger Start-Up Boxbote bietet Lieferdienst in Nürnberg an

Der Augsburger Fahrrad-Lieferdienst Boxbote bietet seinen Service nun auch in Nürnberg an: Essen, aber auch Einkäufe werden per Fahrrad nach Hause geliefert

Der Fahrrad-Lieferservice Boxbote aus Augsburg bietet seinen Lieferservice nun auch in Nürnberg an. Seit Dienstag können sich die Nürnberg nicht nur Essen aus lokalen Restaurants nach Hause liefern lassen, sondern auch Einkäufe aus den Geschäften der Stadt. In Augsburg betreiben die vier Boxbote-Gründer das Konzept bereits seit 2015. Jetzt folgt der nächste Schritt.

Boxbote, Nach Augsburg nun Nürnberg

Laut einer Pressemitteilung möchte Boxbote den Einzelhändlern mit Hilfe einer Online-Plattform und des Lieferdienstes eine Möglichkeit bieten, Branchenriesen wie Amazon besser Paroli zu bieten - gerade auch in Zeiten von Corona. Was in Augsburg bereits läuft, ist nun seit 1. Juni in Nürnberg möglich: Einzelhändler können ihr Sortiment zum Kauf anbieten und CO 2 -neutral per Fahrradkurier ausliefern lassen. Zu den ersten Kooperationspartnern des lokalen Online-Marktplatzes zählen unter anderem die „Metzgerei Freyberger“, „Der Bäcker Feihl“, das Suppen-Startup “Ika-Ika” oder auch “Die Kleine Eismanufaktur”.

Boxbote-Chef Seibold über die Pläne für Nürnberg

Mitgründer und Geschäftsführer Raimund Seibold freut sich auf den Start in Nürnberg: “Als zweitgrößte Stadt Bayerns, ist Nürnberg für uns ein logischer nächster Schritt, um unser Boxbote-Konzept auszurollen. Zudem hoffen wir, dass wir mit der Unterstützung von lokalen Händlern und Produzenten dazu beitragen können, die wunderschöne Nürnberger Innenstadt auch weiterhin als belebten Einkaufsort nachhaltig zu erhalten.” Die Boxbote-Kuriere sind ausschließlich mit Fahrrädern und Lastenfahrrädern unterwegs.

Was Boxbote in Nürnberg liefert

Das Spektrum der auf Boxbote.de vertretenen Händler reicht dabei von Bäckereien und Metzgereien, über kleine Modeboutiquen bis hin zur klassischen Auslieferung von to-go-Speisen der Restaurants. Die Lieferung ist für den Käufer zum Teil kostenlos oder kostet wenige Euros. Boxbote bietet seinen Kooperationspartner neben der CO 2 -neutralen Auslieferung nicht nur eine nutzerfreundliche Online-Plattform zur Präsentation ihrer Produkte sondern unterstützt die Händler auf Wunsch auch beim digitalen Marketing und/oder bei der Entwicklung der digitalen Marketingstrategie. Die Boxbote Logistics GmbH wurde 2015 von Raimund Seibold, David Wojcik, Hans Mina & Stefan Mina gegründet, ist aktuell in den Städten Augsburg und Nürnberg tätig und beschäftigt zirka 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (AZ)

