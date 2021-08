Oben-ohne-Demo: Frauen protestieren für Entsexualisierung von Brüsten

In Augsburg gehen Frauen oben ohne auf die Straße. Sie wollen mit einer Demo erreichen, dass die Nacktheit des weiblichen Oberkörpers straffrei wird.

Eine Frau, die in der Öffentlichkeit ihre Brüste zeigt, macht sich strafbar. Begehrlichen Blicken und Belästigungen aller Art sind „Menschen mit Brüsten“ ohnehin vielfach ausgesetzt. Zur Oben-Ohne-Demo durch die Augsburger Innenstadt trafen sich in Augsburg nach Polizeiangaben rund hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um so Kritik an der gesellschaftlichen und gesetzlichen Ungleichheit verschiedener Körper zu üben.

Die Frauen wollen mit der Demo erreichen, dass die Nacktheit des weiblichen Oberkörpers straffrei wird. Foto: Annette Zoepf

Der Demozug mit Transparenten wie „Freier Oberkörper für alle: Patriarchat abnippeln“ und rund einem Drittel oberkörperfreier Teilnehmenden lief auch an den Straßencafes in der Maximilianstraße vorbei, wo die Meinungen der Gäste geteilt waren. „Wir waren neulich auf Malle, da haben sich eh alle ausgezogen“, war an einem Tisch mit überwiegend jungen Männern zu hören. Eine Vierergruppe Frauen befand das Thema Sexualisierung und Belästigung durchaus für wichtig, zweifelte aber am blankgezogenen Ausdrucksmittel der Demo.

Das wollen die Frauen mit der Oben-ohne-Demo in Augsburg erreichen

Die Frauen kritisieren mit ihrem Protest, dass der Paragraf §183a des Strafgesetzbuches ("Erregung öffentlichen Ärgernisses") die Nacktheit des weiblichen Oberkörpers unter Strafe stelle. Der Grund sei, dass "weibliche Nippel im Gegensatz zu männlichen Nippeln als Geschlechtsmerkmal gelten".

Mit einem bunten Oben-ohne-Radkorso hatten Dutzende Frauen bereits im Juli in der Berliner Innenstadt auf ein Verhüllungsgebot in Parks der Hauptstadt reagiert. Mit der Aktion wollten sie Solidarität mit einer Berliner Französin zeigen, die sich Mitte Juni mit nackten Brüsten in der Nähe eines Kinderplanschbeckens in einem Hauptstadt-Park gesonnt hatte. (AZ/dpa)

