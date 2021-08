Einbrüche auf zwei Baustellen in Augsburg

Die unbekannten Täter beziehungsweise Täterinnen haben es bei den Baustellen-Einbrüchen auf Werkzeug abgesehen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Unbekannte Personen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Baustellen im Stadtteil Oberhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde auf einer Baustelle in der Kreutzerstraße eine Zugangstür aufgehebelt und Werkzeug im Wert von rund 700 Euro entwendet.

Auch in der Höchstetterstraße hatten es die Einbrecher auf Werkzeug abgesehen. Dazu wurden die Baustellencontainer aufgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden hier auf rund 1000 Euro und nimmt Hinweise zu beiden Vorfällen unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (bau)