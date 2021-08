Fahrraddiebe greifen Zeugen an: Es gibt mehrere Verletzte

Ein 20-Jähriger ertappt im Hof seines Anwesens drei Fahrraddiebe. Diese reagieren mit Gewalt auf die „Störung“.

Die Courage eines jungen Mannes in Oberhausen hatte erhebliche Folgen: Gegen 2.30 Uhr am Freitagmorgen ertappte ein 20-Jähriger im Hof seines Wohnanwesens in der Donauwörther Straße drei Personen, die sich gerade an abgesperrten Fahrrädern zu schaffen machten. Als der 20-Jährige die drei Männer ansprach, wurde er laut Polizeiangaben von ihnen verbal bedroht und schließlich körperlich attackiert. Aufgrund des Lärms wurden Familienmitglieder des 20-Jährigen wach und auf die Vorkommnisse aufmerksam. Sie kamen dem jungen Mann zuhilfe, wobei sie ebenfalls durch die drei Täter massiv attackiert worden seien. Bei der Auseinandersetzung wurden die Beteiligten zum Teil erheblich verletzt. So musste die Mutter des 20-Jährigen mit dem Verdacht auf eine Unterarmfraktur ins Klinikum eingeliefert werden.

Die alarmierte Polizei nahm zwei der drei Täter vor Ort vorläufig fest. Der dritte Mann flüchtete zunächst, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Bei den drei Tätern handelt es sich um zwei 25-Jährige und einen 26-Jährigen, die zum Teil erheblich alkoholisiert waren. Die Polizei ermittelt aktuell hinsichtlich eines versuchten Eigentumsdelikts und Körperverletzung. (bau)