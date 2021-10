Frau arbeitet im Garten, Unbekannter schleicht sich in Haus

Eine Frau wird bei ihrer Gartenarbeit von einem Unbekannten angesprochen. Der nutzt einen Moment ihrer Unaufmerksamkeit.

Die Seniorin arbeitete am Mittwochnachmittag in ihrem Garten. Das Haus befindet sich im Langweider Weg in Oberhausen. Während die Frau beschäftigt war, sprach sie ein unbekannter Mann kurz nach 17 Uhr an. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Rentnerin ihre Arbeit fort. Der Unbekannte nutzte die Situation und gelangte über die geöffnete Vordertür in das Haus. Doch er hatte nicht mit der Nachbarin gerechnet.

Diese hatte den Mann beobachtet und informierte die Seniorin. Wie die Polizei berichtet, verwiesen beide Frauen den Unbekannten vom Grundstück und riefen die Polizei. Die Beamten trafen den dubiosen Herrn freilich nicht mehr an.

Die Beschreibung des Mannes: etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, helle Haut, Drei-Tage-Bart und blonde Haare. Er war mit einem blau-weißen Jogginganzug bekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)