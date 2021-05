Frau geht in Augsburg zu einer Beerdigung und wird bestohlen

Eine Seniorin parkt ihr Auto in Augsburg und nimmt an einer Beerdigung teil. Als sie zurückkehrt, ist ein Seitenfenster eingeschlagen und ihre Geldbörse verschwunden.

Eine 77-jährige Frau ist am Freitagvormittag Opfer eines Diebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei parkte die Frau ihr Auto, einen grauen Smart, gegen 9.20 Uhr am Talweg auf Höhe der einstelligen Hausnummern und nahm an einer Beerdigung teil. Als sie gegen 10.40 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, "stellte sie ein eingeschlagenes Seitenfenster fest", so die Polizei.

Jemand hatte aus dem Fahrzeug der Frau die Geldbörse gestohlen. Darin sollen sich etwa 350 Euro befunden haben, der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)