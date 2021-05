Augsburg-Oberhausen

28.05.2021

Jugendliche greifen Person auf Rewe-Parkplatz am Bärenwirt an

Vier Jugendliche greifen eine Person in der Donauwörther Straße in Augsburg an. Drei davon landen nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei im Arrest.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am frühen Freitagabend in der Donauwörther-Straße in Augsburg-Oberhausen gekommen. Ein Anrufer meldete um kurz nach 19 Uhr der Polizei, dass vier Jugendliche auf dem Rewe-Parkplatz beim Bärenwirt eine Person angreifen würden. Auf die mit mehreren Streifenwagen herbeigeeilten Polizisten reagierten die Jugendlichen aggressiv und widersetzten sich den Aufforderungen der Beamten. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden laut Polizei drei Jugendliche in Polizeigewahrsam genommen. Von den eingesetzten Polizisten wurde niemand verletzt. (AZ)

Themen folgen