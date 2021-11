Kneipengast im Suff mit Stuhl attackiert: Streit endet blutig

Ein Streit zwischen einem Kneipengast und einer Bedienung in Augsburg-Oberhausen entwickelt sich zu einer blutigen Angelegenheit, als ein weiterer Gast eingreift.

Eine Auseinandersetzung in einer Kneipe in Oberhausen ist in der Nacht auf Montag eskaliert. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 1 Uhr nachts in einer Bar in der Donauwörther Straße auf Höhe der 20er-Hausnummern zu einer Diskussion zwischen einem 31-jährigen Gast und einer Bedienung über die zu zahlende Zeche. "Plötzlich mischte sich ein alkoholisierter 34-Jähriger ein, indem er den 31-Jährigen mit einem Stuhl attackierte und diesem dadurch einen Cut am Kopf zufügte", so die Polizei.

Der 31-jährige Gast musste zur Versorgung in die Uniklinik Augsburg

Auch einen 39-Jährigen, der dazwischengehen wollte, drangsalierte der 34-Jährige den Angaben zufolge mit mehreren Schlägen gegen dessen Kopf. Der Mann erlitt keine sichtbaren Verletzungen, klagte jedoch über Schmerzen, berichtet die Polizei weiter. Nachdem die Einsatzkräfte der Polizei hinzukamen, ließ sich der Täter von ihnen festnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann rund 2,3 Promille Alkohol im Blut hatte. Er wurde von der Polizei in eine Arrestzelle im Polizeipräsidium gebracht. Der 31-Jährige musste mit dem Rettungsdienst zur Wundversorgung ins Uniklinikum Augsburg. Gegen den 34-Jährigen wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (jaka)

