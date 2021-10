Augsburg-Oberhausen

27.10.2021

Nahe dem Gaswerk in Oberhausen entsteht ein zweites Kreativquartier

Das Studio Naz ist mit 100 Quadratmetern der größte Raum im neuen "TanzZentrum Augsburg Soul and Dance" am Gaswerk.

Plus Zusammen mit zwei Freunden hat sich László Bencze in Oberhausen mit einem Tanzzentrum einen Traum verwirklicht. Was das Besondere an dem neuen Ort ist.

Von Claudia Knieß

"Coworking-Space" ist einer der häufig genannten Begriffe aus der neuen Arbeitswelt. Eine Art "Codancing-Space" ist das Kreativquartier, das gerade in der Gubener Straße nördlich des Gaswerk-Geländes in Oberhausen entsteht. Wo im früheren Zeppelin-Gebäude bislang Bagger und Laderaupen zum Mieten bereitstanden, kann man nun Samba, Yoga oder Capoeira lernen. "TanzZentrum Augsburg Soul and Dance" nennen die Gründer ihr Baby.

