Polizei erwischt in Augsburg Drogenkonsumentin am Steuer

Ihr Beifahrer wurde wegen Vergiftungserscheinungen und psychisch auffälligen Verhaltens in eine Klinik eingewiesen. Gegen den Mann liegt sogar ein Haftbefehl vor.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielt die Polizei am Montag gegen 19 Uhr einen Mietwagen, besetzt mit einer 45-jährigen Fahrerin und ihrem 41-jährigen Beifahrer, in der Riedinger Straße an. Bei der Kontrolle wirkte die 45-Jährige nicht nur sehr fahrig und nervös, es wurden auch Anzeichen für einen zeitnahen vorherigen Drogenkonsum bei ihr und ihrem Begleiter festgestellt, teilt die Polizei mit. Außerdem wurden im Fahrzeug entsprechende Drogenutensilien, eine minimale Menge Haschisch sowie mit Cannabisöl beträufelte Süßigkeiten sichergestellt. Ein freiwilliger Drogenschnelltest bei der 45-Jährigen verlief entsprechend positiv, eine Blutentnahme war auch hier die Folge.

Ihr Beifahrer musste anschließend sogar aufgrund einer mutmaßlichen Drogenmischintoxikation und seines zunehmend depressiven Verhaltens in eine Klinik eingewiesen werden. Hierbei stellte sich dann auch noch heraus, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl besteht, der nach seiner Entlassung aus der Klinik vollzogen wird beziehungsweise durch Zahlung der verhängten Geldstrafe abgewendet werden kann. Die beiden Berliner werden nun nach Polizeiangaben wegen aller im Raum stehenden Delikte angezeigt. (bau)