Polizei sucht Zeugen: Einbrüche in zwei nahegelegene Geschäftsräume

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu den Einbrüchen im Gablinger Weg und im Talweg entgegen.

Auf Beutefang ging eine unbekannte Person in Oberhausen. Laut Polizei verschaffte sich diese in der Zeit von Mittwoch, 17.15 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Firma im Gablinger Weg. Ob es zu einem Beuteschaden kam, ist noch Teil der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Im selben Zeitraum wurde auch in die Geschäftsräume eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Betriebes im Talweg eingebrochen. Der Täter oder die Täterin durchsuchte dort mehrere Räumlichkeiten. Offenbar kam es jedoch zu keinem Beuteschaden. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (bau)