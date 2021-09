Radfahrer macht sich nach Unfall in Augsburg aus dem Staub

Ein Radfahrer beschädigt in Oberhausen eine Heckleuchte und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Fahrer eines weißen Mercedes-Transporters musste am Montag gegen 10.50 Uhr in der Grafstraße (auf Höhe der Ulmer Straße) verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer auf das Heck des Transporters auf und beschädigte dabei die Heckleuchte, wodurch laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

Der Radfahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, hagere Statur und grau melierte Haare. Er trug eine grüne Jacke. Die Polizeiinspektion 5 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510 entgegen. (bau)