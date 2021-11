Randalierer beleidigt in Augsburg Passanten

Ein Randalierer musste die Nacht in Polizeiarrest verbringen. Vorher hatte er in Augsburg Passanten beleidigt und auf einen Kaugummiautomaten eingeschlagen.

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr meldeten sich bei der Polizei mehrere Anrufer, die sich über einen alkoholisierten 51-Jährigen in der Donauwörther Straße (Höhe 70er-Hausnummern) beschwerten. Der Mann pöbelte scheinbar wahllos Passanten an und schlug zudem auf einen Kaugummiautomaten ein. Nachdem den hinzugerufenen Einsatzkräften klar wurde, dass mit dem hochaggressiven sowie uneinsichtigen Mann kein vernünftiges Gespräch möglich war, wurde der 51-Jährige in Gewahrsam genommen, so die Polizei.

Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Er wurde letztlich in den Arrest des Polizeipräsidiums eingeliefert, wo er auf Anordnung eines Richters bis zum nächsten Morgen verblieb. Außerdem muss er sich nun wegen Sachbeschädigung an dem Automaten verantworten, wobei der Schaden noch nicht abschließend feststeht. (att)