Randalierer tobt in Fernbus und am Augsburger Busbahnhof

Ein 28-Jähriger hat sich in einem Fernbus betrunken und dann randaliert. Er landete in einer Arrestzelle in Augsburg.

Eine betrunkener Fahrgast hat in Augsburg in einem Fernbus randaliert und andere Passagiere angegriffen. Wie die Polizei meldet, hatte der 28-Jährige im Bus Alkohol getrunken. Er soll dann am Montagabend mehrere andere Reisende angepöbelt haben. Als ihn der Busfahrer auf sein Verhalten ansprach, wurde der Fahrer von dem 28-Jährigen mit der Faust attackiert. Zudem beschädigte er mit Faustschlägen auch die Frontscheibe und die Sonnenblende des Busses.

Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Anschließend schrie der Tobende auf dem Busbahnhof an der Biberbachstraße wahllos Passanten an, schlug erneut um sich und war nicht mehr zu beruhigen. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den Mann mit und lieferte ihn in den Polizeiarrest ein. Im nüchternen Zustand muss er sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten, so die Polizei. (jöh)