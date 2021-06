Streit in Augsburg eskaliert: Unbekannter setzt Pfefferspray ein

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat in Oberhausen einen Autofahrer mit Pfefferspray besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Schönbachstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen sind am Mittwoch gegen 19.10 Uhr ein Auto- und ein Radfahrer aneinandergeraten. Nachdem es zuerst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 21-jährigem Autofahrer und dem bislang unbekannten Fahrradfahrer gekommen war, eskalierte der Streit, und der Unbekannte sprühte Pfefferspray in das Fahrzeug des 21-Jährigen. Als dieser ausstieg und versuchte, den Täter festzuhalten, habe der Unbekannte ihn noch mehrmals geschlagen und anschließend die Flucht ergriffen, meldet die Polizei.

Unbekannter Radler besprüht Autofahrer in Oberhausen mit Pfefferspray

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, etwa Mitte 30, hat südländisches Aussehen (vermutlich türkisch), ist schlank, hat dunkle Haare und Bart (leicht grau) und war mit einer schwarzen Jacke, einem blau-schwarz kariertem Hemd sowie einer kurzen schwarz-weiß karierten Hose mit Taschen am Bein bekleidet.

Der Mann trug einen grauen Fahrradhelm, eine blaue OP-Maske unter dem Kinn und einen dunklen Rucksack. Er war mit einem schwarz-roten Fahrrad unterwegs mit auffälliger, roter Tasche hinter dem Lenker. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 5 unter 0821/323-2510 entgegen. (AZ)