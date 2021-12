Torkelnder Mann geht mit Schraubenzieher auf Frau los

Am Abend blockiert ein offensichtlich Betrunkener die Neuhäuserstraße in Augsburg. Plötzlich zieht er einen Schraubenzieher und geht auf eine Autofahrerin los.

Eine unangenehme Begegnung hatte eine Autofahrerin am vergangenen Montagabend. Wie die Polizei berichtet, war sie gegen 22 Uhr in der Neuhäuserstraße unterwegs, als ihr ein augenscheinlich betrunkener Mann auffiel. Da er mitten auf der Fahrbahn lief, konnte die Frau nicht weiterfahren. Der Mann zog anschließend unvermittelt einen Schraubenzieher aus seiner Jacke und ging damit in Richtung des Autos, in dem die Frau saß.

Neuhäuserstraße in Augsburg: Betrunkener zieht plötzlich Schraubenzieher

Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau daraufhin davon und meldete den Vorfall. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll eine graue Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet Zeugen oder Personen, die ebenfalls auf diesen Mann trafen, sich unter 0821/323-2510 zu melden. (kmax)