Augsburg-Oberhausen

vor 31 Min.

Unbekannte stehlen in Augsburg 96 Autoreifen mit Felgen

Die Diebe richteten einen Beuteschaden in Höhe von 12.000 Euro an. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in Oberhausen.

Von Andrea Baumann

Fette Beute machten unbekannte Täter in Oberhausen: Im Zeitraum von Sonntag, 1. August, bis Montag, 30. August, wurden nach Angaben der Polizei insgesamt 24 gebrauchte Kfz-Reifen-Sets mit Felgen aus dem Container einer Kfz-Werkstatt in der Donauwörther Straße (auf Höhe der 200er Hausnummern) gestohlen. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (bau)

