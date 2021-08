Unfallflucht und Sachbeschädigung in Oberhausen

Die Polizei erbittet Hinweise für die beiden Taten in der Flur- sowie der Äußeren Uferstraße.

Am Samstag zwischen 10.45 und 14.30 Uhr wurde ein in der Flurstraße (Höhe Hausnummer 45) geparkter weißer Fiat Doblo offenbar beim Vorbeifahren gestreift. Hierbei wurde unter anderem der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 5 unter Telefon 0821/323-2510 entgegen.

Sie sucht auch Zeugen für eine Sachbeschädigung in der Äußeren Uferstraße in Höhe der Hausnummer 49. Nach Polizeiangaben wurden dort zwischen 23. und 27. August an einem abgestellten Wohnmobil des Herstellers Skoda Yeti alle Rücklichter eingeschlagen. Der Schaden hier wurde mit rund 500 Euro angegeben. (bau)