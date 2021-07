Zwei Unfallverursacher machen sich in Augsburg aus dem Staub

Tatort war in beiden Fällen Oberhausen. Nun sucht die Polizei Zeugen zu den Unfallfluchten.

Zwei Unfallfluchten meldet die Augsburger Polizei im Stadtteil Oberhausen. Am Dienstag gegen 12.20 Uhr befuhr ein grüner Kleintransporter mit einem großen Transportanhänger (mutmaßlich für Pkw-Transporte) die Ebnerstraße. Auf Höhe Hausnummer 34 stieß der Fahrer des Gespanns laut Zeugenaussagen gegen einen dort geparkten grauen Fiat Stilo und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro. Eine anschließende Fahndung nach dem Verursacher verlief ohne Erfolg.

Ein weißer Mercedes wird bei dem Unfall beschädigt

Bereits am Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr wurde ein in der Eschenhofstraße (Höhe Hausnummer 14) geparkter weißer Mercedes GLE vorne links von einem unbekannten Verursacher angefahren. Der Schaden beläuft sich auch hier auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (möh)