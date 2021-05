Augsburg

07:00 Uhr

Öffnung nach Corona-Pause: Jetzt geht’s zum Lernen wieder in die Unibibliothek

Plus Nach einer langen Zwangspause können Studierende die Lesesäle in der Unibibliothek wieder teilweise nutzen. Viele hoffen, dass bald weitere Schritte folgen.

Von Liliana Ludwig

Auch in Zeiten einer weltweiten Pandemie müssen Studenten wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Doch dafür braucht man seriöse Quellen, die es vor allem auch in der Unibibliothek gibt. Was ist, wenn sie wegen der Corona-Auflagen geschlossen ist und man auf andere Mittel zurückgreifen muss? Und was sagen Studenten dazu, dass die Bibliothek nach einer langen Zwangspause nun ihre Lesesäle wieder ein Stück weit öffnet? Wir haben uns auf dem Campus umgehört.

