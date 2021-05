Ölgetränkter Lappen entzündet sich: Nachbarin verhindert Schlimmeres

Weil eine Nachbarin in Lechhausen einen Rauchwarnmelder aus einer Wohnung hörte, rief sie die Feuerwehr. Das war gut so.

Gut, dass eine Nachbarin in der Leipziger Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen so aufmerksam war. Die Anwohnerin hatte am frühen Freitagmorgen, kurz nach fünf Uhr, die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass aus einer Wohnung das Piepsen eines Rauchwarnmelders zu hören sei.

Feuerwehreinsatz in Augsburg: Sieben Fahrzeuge rücken aus

Die Berufsfeuerwehr rückte mit sieben Einsatzfahrzeugen an und öffnete die Tür der betroffenen Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt niemand aufhielt. Doch in einem Abfalleimer brannte es. Schnell wurde auch klar, warum. Bei Arbeiten am Parkettboden war laut Bericht der Berufsfeuerwehr Leinölfirnis verwendet worden. Der mit Leinöl getränkte Lappen wurde in einen Abfalleimer geworfen. Vermutlich, so die Feuerwehr, hat er sich selbst entzündet. Denn mit Leinöl getränkte Faserstoffe könnten in Brand geraten. Das Feuer wurde schnell gelöscht. (ina)