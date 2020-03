vor 36 Min.

Augsburg Open: Am Mittwoch startet der Vorverkauf

Händler, Betriebe und Einrichtungen erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Tickets gibt es im Internet

Von Lisa Gilz

Wer wagt nicht gerne einen Blick hinter die Kulissen. Bei „ Augsburg open“ ist dies seit vielen Jahren möglich. Viele Betriebe und Einrichtungen in Augsburg öffnen dann ihre Türen, bieten Workshops und Führungen an, die neue Einblicke in die Arbeit verschiedener Berufe zeigen, und führen die Besucher an Orte, die sonst verschlossen sind. „Augsburg Open“ findet von 26. bis 29. März statt, am Mittwoch, 4. März, um 17 Uhr startet die Anmeldephase für das viertägige Event. Diesmal gibt es Tickets nur übers Internet. Nur in Ausnahmen kann man sich auch bei der Bürgerinfo anmelden. Die wichtigsten Infos im Detail:

Von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. März, werden 450 Führungen angeboten, Veranstalter ist die Stadtmarketing-Gesellschaft Augsburg Marketing. Das Programm ist online zu finden, liegt aber auch an verschiedenen Stellen in der Stadt aus, unter anderem in der Bürgerinformation am Rathausplatz. Besuchen kann man Lokale, Handwerksbetriebe und viele andere, auch städtische Einrichtungen. Teilnehmer können so unter anderem hinter die Kulissen von Banken, Brauereien, Medienhäusern, Kunstwerkstätten, Öffentlichkeitsdienst und Bäckereien schauen. Außerdem werden Führungen angeboten, wie die durch die WWK-Arena. Die Teilnehmerzahl für manche Besuche ist begrenzt, deshalb müssen sich Interessenten vorher anmelden. Im Programm werden diese Angebote entsprechend gekennzeichnet.

In den vergangenen Jahren musste man die Teilnehmer-Bändchen in der Bürgerinfo am Rathausplatz abholen. Zu Teil bildeten sich lange Schlangen. Dieses Jahr wurde die Anmeldung deshalb digitalisiert. So funktioniert’s: Interessierte melden sich auf der Internetseite www.augsburg-city.de/open an. Dort kann man entweder nur das Bändchen erwerben, mit dem alle offenen Führungen besucht werden können, oder man meldet sich zuerst für die gewünschten, teilnehmerbeschränkten Veranstaltungen an und erwirbt danach sein Bändchen. Im Nachhinein ist eine Anmeldung für limitierte Veranstaltungen nicht mehr möglich. Kinder bis zwei Jahre sind kostenfrei. Die Bändchen für Kinder bis 14 Jahre kosten 6 Euro, ab 15 Jahren kostet das Bändchen 12 Euro. Das Bändchen ist an den Veranstaltungstagen auch das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr der Zone 10.

vor Ort Menschen ohne Internetzugang oder ohne Computer können sich bei der Bürgerinfo mithilfe eines Mitarbeiters anmelden. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 5. März.

Mit Augsburg Open 2020 beginnen auch die neuen Stadtspaziergänge. Damit will Augsburg Marketing die Stadt aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Anstatt der gängigen Sehenswürdigkeiten geben die Stadtführer dann Einblicke in den Handel und das Handwerk in Augsburg. Die Touren werden auch nach Augsburg Open weiter angeboten und umfassen jeweils etwa zwei Stunden, in deren Rahmen zwei bis drei Händler und/oder Gastronomen besucht werden. Plätze für die ersten Führungen werden im Rahmen von Augsburg Open angeboten. (ligi)

