vor 51 Min.

„Augsburg Open“: Erste Führungen schon ausgebucht

Bei den "Augsburg Open" gibt's spannende Einblicke hinter die Kulissen der Stadt. Einige der 400 Führungen sind schon ausgebucht. Es gibt aber auch Angebote für spontane Teilnehmer.

Von Carolin Steinke

Am Donnerstag startet wieder die Aktion „Augsburg Open“, bei der die Teilnehmer die Stadt auf ganz besondere Weise kennenlernen können. Vom 4. bis 7. April werden über 400 Führungen angeboten, die einen Blick hinter die Kulissen der Stadt erlauben. Veranstalter ist Augsburg Marketing.

Frühaufsteher stehen schon um 6.30 Uhr für Tickets an

Manche Angebote waren rasch ausgebucht. „Am ersten Tag des Ticketverkaufs standen viele Leute schon ab halb sieben bei der Vorverkaufsstelle an. Offizieller Beginn war erst um 10 Uhr“, sagt Sophia Henze, Pressesprecherin von Augsburg Marketing.

Generell gilt: Für die limitierten Veranstaltungen ist keine Anmeldung mehr möglich. Das gilt auch für den Besuch unseres Zeitungshauses.

An Führungen ohne Höchstteilnehmerzahl können Interessierte aber auch noch spontan teilnehmen. Von Kultur über Kunst bis hin zum Sport gibt es noch eine Reihe von interessanten Terminen.

Für alle, die es eher ruhiger mögen, gibt es Führungen im Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum, im Naturmuseum, im Geodatenamt oder auch im Jüdischen Museum. Die Führungen beim Technischen Hilfswerk und mit dem Baumpflegeteam sind für alle Altersklassen.

"Augsburg Open": Ohne Anmeldung - aber mit Ticket

Die Angebote mit beschränkter Teilnehmerzahl sind im Programmheft mit dem Wort „Limit“ gekennzeichnet, die anderen sind mit dem Hinweis „Offen“ versehen. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme hier nicht erforderlich, ein Ticket ist jedoch notwendig.

Dieses kostet für Erwachsene und Kinder über elf Jahren 10 Euro und ist noch bis 6. April an der Kundeninfo in der City-Galerie und bis 7. April an der Bürgerinfo am Rathausplatz erhältlich. Das Ticket gilt während des gesamten Veranstaltungszeitraums als kostenloser Fahrschein für Bus und Straßenbahn.

Nähere Infos gibt es auch unter: www.augsburg-city.de/open