Augsburg Open kommt zurück - das ist neu

Plus Augsburg Open ist eine beliebte Veranstaltung. Vor der Verkaufsstelle bildeten sich jedes Jahr Warteschlangen. Die Veranstalter zogen die Konsequenzen.

Augsburg Open ist eine der beliebtesten Veranstaltungen der Stadt. Teilnehmer blicken hinter die Kulissen von Firmen und anderen Institutionen. Jedes Jahr machen weit mehr als 1000 Interessierte mit. Veranstalter ist die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing, Termin ist dieses Jahr von 26. bis 29. März. Zu Augsburg Open gehörte auch jedes Jahr die Warteschlange vor dem Rathaus. Die Veranstalter ändern nun das Anmeldeverfahren.

„Große und kleine Teilnehmer können sich nicht nur auf spannende Geschichten und erstaunliche Fakten freuen, sondern dürfen bei vielen Aktionen auch aktiv Dinge anfassen und ausprobieren“, rührt Augsburg Marketing die Werbetrommel. In diesem Jahr gibt es allerdings eine einschneidende Änderung: Teilnehmer müssen sich online anmelden. Der Verkauf von Eintrittsbändchen an Verkaufsstellen wird ersatzlos gestrichen. Ein Ärgernis? Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen soll es eine Hintertür geben.

Augsburg Open: Wartende brachten Klappstuhl mit

Wer sich an die zurückliegenden Jahre erinnert, kennt die Situation: Am ersten Verkaufstag – es war stets ein Samstag – bildeten sich vor der Touristeninformation am Rathausplatz und in der City-Galerie endlose Schlangen. Teils saßen Wartende stundenlang im Freien. Manche hatten einen Klappstuhl mitgenommen. Die frühzeitige Anmeldung war angebracht, da bestimmte Angebote nur für eine limitierte Teilnehmerzahl vorgesehen waren.

Dies gilt weiterhin. Um bei Augsburg Open mitzumachen, benötigt man auch nach wie vor ein Eintrittsbändchen, das für zehn Euro erhältlich ist. Das Bändchen berechtigt nicht nur zur Teilnahme an Veranstaltungen, für die teils eine Voranmeldung nötig ist, sondern an den vier Tagen zur freien Fahrt mit Bus und Tram.

Dass es dieses Jahr wieder ein Gedränge vor den Verkaufsstellen gibt, ist aber ausgeschlossen. „Der Verkauf der Eintrittsbändchen und die Anmeldungen zu den limitierten Führungen sind nur online möglich“, teilt der Veranstalter jetzt mit. Verkaufs- und Anmeldestart ist der 4. März, 17 Uhr. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, ahnt, dass die Neuregelung Diskussionen auslösen wird: „Wir gewährleisten allen Teilnehmern gleiche Chancen, an limitierten Führungen teilzunehmen, weil es nur einer sehr kleinen Zielgruppe möglich war, sich am Samstag ab morgens mehrere Stunden lang anzustellen.“

Augsburg Open: Ab sofort nur noch online

Dass die Online-Anmeldung für ältere Bürger zum Problem werden könnte, glaubt Schmölz nicht: „Viele ältere Menschen stehen in der Nutzung des Internets jungen Menschen in Nichts nach.“ Jene, die nicht ganz so fit seien oder womöglich keinen Internetzugang hätten, „kennen immer jemanden, der dann für sie bucht“. Schmölz will keinen Interessierten ausgrenzen: „Sollte wirklich jemand gar keine Option haben, kann er sich gerne an uns wenden.“

Auch die Bürgerinformation unterstützt Augsburg Marketing. Man habe sich bereit erklärt, für einzelne Personen die Anmeldung zu den üblichen Öffnungszeiten vorzunehmen. Dies gelte speziell für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, so Schmölz: „In der Bürgerinformation ist um eine 100-prozentige Barrierefreiheit zu bieten, der Verkauf der Bändchen weiterhin möglich, die grundsätzlich auch für nicht limitierte Führungen benötigt werden.“ Ein nahezu ausschließlicher Online-Verkauf müsse aber ohne große Diskussion möglich sein, betont Schmölz: „Der Anteil der Internetnutzer in Deutschland liegt bei 90 Prozent, bei den 16- bis 44-Jährigen bei 100 Prozent.“

Die Neuregelung sei „eine klare Serviceverbesserung“. Für eine familienfreundliche Stadt ist es laut Schmölz ein Muss, dass Familien nicht ausgegrenzt würden, weil sie mit ihren Kindern nicht stundenlang in der Kälte stehen könnten. Für eine soziale Stadt sei es ebenfalls „ein Muss“, dass Personen, die am Samstagvormittag arbeiten müssen, nicht von einem Projekt ausgeschlossen werden. Auch älteren Personen sei längeres Anstehen nicht zumutbar. Schmölz sagt, das Anmeldesystem sei nun fairer und zeitgemäßer: „Uns wurde übrigens auch von vielen Projektpartnern und Kunden der Wunsch herangetragen, ein digitales Anmeldesystem zu realisieren.“

Augsburg Open: Über 450 Angebote

In diesem Jahr stehen über 450 Angebote aus den Bereichen Verwaltung, Kultur, Sport, Bildung, Wirtschaft und Gastronomie auf dem Programm. Mehr als 140 Kooperationspartner machen mit. Es gibt wieder die beliebten Führungen durch Studios der Radiosender und durch Werkhallen großer Firmen. Neue Programmpunkte sind dabei. Unter anderem kann das neue Amerika-Haus auf dem Areal der ehemaligen Sheridan-Kaserne in Pfersee entdeckt werden. Wer Lust hat, kann sich den Themen Bridge und Schach nähern.

Im Vorjahr wurden 1200 Eintrittsbändchen verkauft. Da man an mehreren Veranstaltungen teilnehmen kann, waren es in der Summe laut Veranstalter 8000 Besuche.

