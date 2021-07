PSD Bank zieht positive Bilanz für das Jahr 2020

Die PSD Bank München mit Sitz in Augsburg hat ihre Bilanz für 2020 vorgelegt. Die Zahlen fallen gut aus.

Die PSD Bank München mit Sitz in Augsburg hat ihre Generalversammlung auch in diesem Jahr online durchgeführt. Dabei sind auch Bilanzzahlen aus 2020 veröffentlicht worden. Die PSD Bank München konnte eigenen Angaben zufolge trotz Corona-Pandemie, Niedrigzinsen und einem starken Wettbewerbsumfeld auch für das Jahr 2020 einen Gewinn verbuchen und das bilanzielle Eigenkapital weiter ausbauen. In ihrem Kerngeschäft, den Baufinanzierungen, hatte sie nahezu keine Beeinträchtigungen durch Stundungen oder Kreditausfälle zu verzeichnen.

PSD Bank München kann sich über Zuwachs freuen

So weist der Anteil an Krediten mit Stundungsanfragen mit 0,1 Prozent des gesamten Kreditbestands unter allen Kreditinstituten deutschlandweit eine der geringsten Quoten auf. Das Baufinanzierungsneugeschäft zeige mit einem Zuwachs von plus 23 Prozent erneut eine erfreuliche Tendenz, heißt es in einer Pressemeldung. Die Bilanzsumme blieb mit 2,07 Millionen Euro in etwa auf dem gleichen Niveau wie 2019. Bei der Kernkapitalquote lag man den Verantwortlichen nach zum Bilanzierungsstichtag mit 21,45 Prozent deutlich über der Norm. (AZ)