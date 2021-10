Augsburg

06:03 Uhr

Der beste Weg zum Parkhaus: So funktioniert das neue Parkleitsystem in Augsburg

Das neue Parkleitsystem der Stadt Augsburg ist seit Kurzem in Betrieb. Die Kreis-Symbole stehen für Zielgebiete in der Innenstadt, die P-Symbole dann für einzelne Parkhäuser.

Plus Die neuen Anzeigetafeln im Augsburger Stadtgebiet zeigen nicht nur freie Plätze in Parkhäusern an. Sie sollen Autofahrern auch den optimalen Weg dorthin zeigen.

Von Fridtjof Atterdal

Das neue Parkleitsystem für die Stadt Augsburg ist in Betrieb - doch von vielen Menschen wird es offenbar noch nicht wirklich wahrgenommen. Spricht man mit Autofahrern, haben viele die neuen Schilder und LED-Tafeln bemerkt. Doch dass es dabei um mehr als freie Parkkapazitäten in den Parkhäusern geht, scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Dabei steckt hinter den Anzeigetafeln jede Menge moderne Technik. Und sie sollen sogar für weniger Abgase in der Stadt sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen