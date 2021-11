Augsburg

Parken in der Innenstadt wird teurer - und am Plärrer vielleicht kostenpflichtig

Das Parken in der Innenstadt (hier in der Maximilianstraße) wird künftig teurer.

Plus In Augsburg gibt es ein klares Votum für eine Erhöhung der Parkgebühren. Nun wird auch noch geprüft, ob das Parken auf dem Plärrergelände künftig etwas kosten soll.

Von Stefan Krog

Die Parkgebühren in der Augsburger Innenstadt werden ab April 2022 steigen, das kostenlose Kurzzeitparken für 30 Minuten ("Semmeltaste") wird abgeschafft. Der Bauausschuss des Stadtrats stimmte am Donnerstag mehrheitlich für die Änderung der Gebührenordnung. Widerstand gegen die Abschaffung der Semmeltaste kam von der Bürgerlichen Mitte. "Es ist für die Innenstadt das falsche Signal. Nicht jeder fährt mit dem Fahrrad. Für alle anderen wird es immer schwieriger und teurer, schnell etwas in der Innenstadt zu erledigen", so Beate Schabert-Zeidler. Die AfD stimmte sowohl gegen Semmeltasten-Abschaffung als auch Parkgebühren-Erhöhung.

