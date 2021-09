Passanten und Angestellte stellen Ladendieb im Netto am Kö

In einem Supermarkt am Augsburger Königsplatz halten Kunden und eine Angestellte einen Ladendieb auf. In der Filiale kam es vor einiger Zeit zu einem dramatischen Vorfall.

Dem engagierten Eingreifen einer Angestellten und mehreren Passanten ist es zu verdanken, dass ein 23-Jähriger am Mittwoch beim Klauen in einem Supermarkt in der Halderstraße erwischt und so lange festgehalten worden ist, bis die Polizei eintraf.

Laut Pressebericht hatte der junge Mann zwei alkoholische Getränke aus dem Markt entwendet und ist dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet worden. Als diese den Dieb ansprach, versuchte er zu flüchten. Die Angestellte hielt ihn daher an der Jacke fest, was sich der 23-Jährige aber nicht bieten lassen wollte und versuchte sich loszureißen. Dabei stürzte er gemeinsam mit der Mitarbeiterin des Markts zu Boden. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, kamen der Frau zur Hilfe und hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

23-Jähriger muss sich wegen Räuberischem Diebstahl verantworten

Weil er bereits am Vortag beim Ladendiebstahl erwischt worden war, ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme an. Der 23-Jährige wurde in den Polizeiarrest gebracht, wo er nun auf die Vorführung zum Ermittlungsrichter wartet. Er muss sich wegen Räuberischen Diebstahls verantworten.

8 Bilder Schüsse am Königsplatz: Bilder vom Großeinsatz Foto: Peter Fastl

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Vorfall in einer Netto-Filiale in der Halderstraße. Dort war im Juni 2020 ein Ladendiebstahl derart eskaliert, dass am Ende Schüsse fielen. Ein 20-jähriger war in dem Supermarkt mit einem Messer auf Polizeibeamte losgegangen. Diese schossen auf ihn, der junge Mann wurde dabei erheblich verletzt. Er wurde am Ende zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. (AZ)